Чернова (Сироткина) Анастасия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1989
Отец: Сироткин Виталий Анатольевич
Мать: Сироткина Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов ?