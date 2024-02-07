Чернова (Сироткина) Анастасия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Сироткина) Анастасия Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1969 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1989

Отец: Сироткин Виталий Анатольевич

Мать: Сироткина Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов ?

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