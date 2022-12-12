Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Рождение ребёнка
13.04.1748
Сын: Тит Иванович
Отец ребёнка: Иван Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фирсович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно