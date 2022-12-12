Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1748

Сын: Тит Иванович

Отец ребёнка: Иван Фирсович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фирсович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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