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Миронов Лаврентий Петрович

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Место рождения

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Миронов Петр

Мать: не указана

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Матрона Лаврентьевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Миронов Варфоломей Лаврентиевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Миронов Иван Лаврентиевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Степанида Лаврентьевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Миронов Григорий Лаврентиевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Матрена Ивановна

Смерть
1786
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
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