Миронов Лаврентий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Миронов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Матрона Лаврентьевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Миронов Варфоломей Лаврентиевич
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Миронов Иван Лаврентиевич
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Степанида Лаврентьевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Миронов Григорий Лаврентиевич
Мать ребёнка: Миронова Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786