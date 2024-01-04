Козлов Андрей Николаевич
Место рожденияГород Ташкент УзССР.
Дата рождения02.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970
Отец: Козлов Николай Андреевич
Мать: Седова Ульяна Петровна
Образование
1987
Закончил среднюю школу № 221 г. Ташкента
Рождение ребёнка
22.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
1991
Окончил Самаркандское Высшее Военное Автомобильное Командное Училище.
Рождение ребёнка
17.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Иммиграция
28.05.1993
Бракосочетание
27.12.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности