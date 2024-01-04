Козлов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Андрей Николаевич

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Место рождения

Город Ташкент УзССР.

Дата рождения

02.01.1970

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970

Отец: Козлов Николай Андреевич

Мать: Седова Ульяна Петровна

Образование
1987
Закончил среднюю школу № 221 г. Ташкента
Рождение ребёнка
22.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Образование
1991
Окончил Самаркандское Высшее Военное Автомобильное Командное Училище.
Рождение ребёнка
17.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Иммиграция
28.05.1993
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
27.12.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

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