Захаров Роман Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1917
Дата смерти25.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1951
Дочь: Назарова Варвара Романовна
Мать ребёнка: Захарова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1955
Дочь: Шишигина Наталья Романовна
Мать ребёнка: Захарова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1959
Дочь: Алексеева Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Захарова Мавра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Мавра Петровна
Смерть
25.05.1989