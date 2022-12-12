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Захаров Роман Дмитриевич

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Место рождения

Тектюр, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

28.07.1917

Дата смерти

25.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Тектюр, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.10.1951

Дочь: Назарова Варвара Романовна

Мать ребёнка: Захарова Мавра Петровна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.07.1955

Дочь: Шишигина Наталья Романовна

Мать ребёнка: Захарова Мавра Петровна

Рождение ребёнка
28.01.1959

Дочь: Алексеева Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Захарова Мавра Петровна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Мавра Петровна

Смерть
25.05.1989
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