Савинков Автомон Лукич Около 1799 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинков Автомон Лукич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

08.12.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Стефан Автономович

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Меркул Автомонович

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Савинков Лаврентий Автомонович

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
На основании возраста в метрике о Браке
Смерть
08.12.1835 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Метрики с. Павловское, возраст 36 1835-36=1799

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