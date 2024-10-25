Савинков Автомон Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смерти08.12.1835 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков Стефан Автономович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков Меркул Автомонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Савинков Лаврентий Автомонович
Мать ребёнка: не указана
На основании возраста в метрике о Браке
Смерть
08.12.1835 ст.
Метрики с. Павловское, возраст 36 1835-36=1799