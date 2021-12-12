Виногорова (Шушакова) Галина Вениаминовна
Место рождения
Дата рождения30.01.1954
Дата смерти12.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954
Отец: Лобанов Вениамин
Рождение ребёнка
29.10.1975
Сын: Артюхов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.09.1995
Дочь: Виногорова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Виногоров Николай Владимирович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
12.12.2021