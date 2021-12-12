Виногорова (Шушакова) Галина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Шушакова) Галина Вениаминовна

Место рождения

Луговое, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.01.1954

Дата смерти

12.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954

Отец: Лобанов Вениамин

Мать: Шушакова Мария Никифоровна

Луговое, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.10.1975

Сын: Артюхов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1995

Дочь: Виногорова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Виногоров Николай Владимирович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
12.12.2021
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