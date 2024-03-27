Гинтер Фёдор
Место рождениясело Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Дата рождения1883
Дата смерти01.12.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Гинтер Христиан
Мать: Гинтер Христина
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
26.12.1926
Сын: Гинтер Фёдор
Мать ребёнка: Гинтер Розалия
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Штанговец Валентина
Мать ребёнка: Гинтер Розалия
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гинтер Розалия
Смерть
01.12.1937
г. Киселёвск Кемеровской обл.
Причина смерти: расстрелян