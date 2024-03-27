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Гинтер Фёдор

Место рождения

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

1883

Дата смерти

01.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Гинтер Христина

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
26.12.1926

Сын: Гинтер Фёдор

Мать ребёнка: Гинтер Розалия

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Штанговец Валентина

Мать ребёнка: Гинтер Розалия

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гинтер Розалия

Смерть
01.12.1937
г. Киселёвск Кемеровской обл.
Причина смерти: расстрелян
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