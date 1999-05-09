Гайнулин Олег Гендулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1967
Дата смерти09.05.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1993
Дочь: Кузнецова Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Кубатуллина Ирина Николаевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1999