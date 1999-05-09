Гайнулин Олег Гендулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнулин Олег Гендулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1967

Дата смерти

09.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1993

Дочь: Кузнецова Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Кубатуллина Ирина Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубатуллина Ирина Николаевна

Смерть
09.05.1999
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