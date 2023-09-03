Быков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1983

Дата смерти

03.09.2023

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
03.09.2023
Причина смерти: погиб в СВО на Украине. Служил по контракту
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