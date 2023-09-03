Быков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1983
Дата смерти03.09.2023
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
03.09.2023
Причина смерти: погиб в СВО на Украине. Служил по контракту