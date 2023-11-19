Коноплев Константин Дамирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Отчество указано приблизительно - неразборчивый почерк в свидетельстве о рождении сына Коноплева Семена Константиновича
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1905
Сын: Коноплев Семен Константинович
Мать ребёнка: Коноплева Анна Асикритовна
Репищи, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Смерть
Неизвестно