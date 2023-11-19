Коноплев Константин Дамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Константин Дамирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Отчество указано приблизительно - неразборчивый почерк в свидетельстве о рождении сына Коноплева Семена Константиновича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Анна Асикритовна

Рождение ребёнка
25.01.1905

Сын: Коноплев Семен Константинович

Мать ребёнка: Коноплева Анна Асикритовна

Репищи, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Смерть
Неизвестно

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