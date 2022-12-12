Бучинская (Лохвицкая) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения21.05.1872
Дата смерти06.10.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872 по 1892
Место жительства
С 1892 по 1900
Могилев, Беларусь
Место жительства
С 1900 по 1918
Место жительства
С 1919 по 1952
Париж, Франция
Смерть
06.10.1952
Париж, Франция