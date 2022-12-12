Бучинская (Лохвицкая) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучинская (Лохвицкая) Надежда Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.05.1872

Дата смерти

06.10.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1872 по 1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1892 по 1900
Могилев, Беларусь
Место жительства
С 1900 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1952
Париж, Франция
Смерть
06.10.1952
Париж, Франция
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