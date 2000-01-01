Устин Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Федор Савельев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Василий Устинов
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Григорий Устинов
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Евсей Устинов
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Устинов
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Устинова
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Смерть
1802