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Устин Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Федор Савельев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Устинов

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Григорий Устинов

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Евсей Устинов

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Устинов

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Устинова

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Смерть
1802
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