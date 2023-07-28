Черепанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.?

Сын: Черепанов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Черепанова Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.1971

Дочь: Черепанова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Черепанова Раиса Михайловна

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