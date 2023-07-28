Черепанов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.?
Сын: Черепанов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Черепанова Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1971
Дочь: Черепанова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Черепанова Раиса Михайловна