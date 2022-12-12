Стефарова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Стефаров Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Стефаров Прокофий Иванович
Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1868
Сын: Стефаров Стефан Прокофьевич
Отец ребёнка: Стефаров Прокофий Иванович
Смерть
Неизвестно