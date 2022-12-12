Стефарова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефарова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Стефаров Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Стефаров Прокофий Иванович

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Стефаров Стефан Прокофьевич

Отец ребёнка: Стефаров Прокофий Иванович

Смерть
Неизвестно
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