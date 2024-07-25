(Лейкина) Ефимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Плодистый Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Плодистый Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1917
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Плодистый Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Плодистый Василий Кондратович
Отец ребёнка: Плодистый Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Плодистый Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Плодистый Кондрат Андреевич
Смерть
Неизвестно