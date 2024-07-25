(Лейкина) Ефимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лейкина) Ефимия Алексеевна

(Лейкина) Ефимия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Плодистый Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Плодистый Кондрат Андреевич

Рождение ребёнка
11.05.1917

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Плодистый Кондрат Андреевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Плодистый Василий Кондратович

Отец ребёнка: Плодистый Кондрат Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Плодистый Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Плодистый Кондрат Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.