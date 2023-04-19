Иванова (Гоборова) Валентина Степановна 10.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Гоборова) Валентина Степановна

Место рождения

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.10.1934

Дата смерти

19.04.2023

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1934 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1934

Отец: Гоборов Степан Малахович

Мать: Гоборова Матрена Максимовна

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Альберт Михайлович

Смерть мужа в 1974 г
Рождение ребёнка
20.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Альберт Михайлович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
19.04.2023
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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