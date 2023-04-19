Иванова (Гоборова) Валентина Степановна
Место рождения
Дата рождения10.10.1934
Дата смерти19.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть мужа в 1974 г
Рождение ребёнка
20.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Альберт Михайлович
Смерть
19.04.2023