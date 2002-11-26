Архипова (Кондратьева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Кондратьева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1888

Дата смерти

31.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1911

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Архипов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Архипов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: Павла Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
12.10.1918

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1924

Сын: Архипов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич

Смерть
31.10.1964
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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