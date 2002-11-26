Архипова (Кондратьева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1888
Дата смерти31.10.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1911
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.07.1913
Сын: Архипов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1915
Сын: Архипов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: Павла Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.10.1918
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1924
Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич
Смерть
31.10.1964
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область