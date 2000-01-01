Осинкин Яков Нестерович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1795 и 1796
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1796
Отец: Осинкин Нестер Осипович
Мать: Осинкина Марина
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Осинкина Анисия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826
Мать ребёнка: Осинкина Анисия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858