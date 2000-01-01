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Осинкин Яков Нестерович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1795 и 1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Между 1759 и 1760 г.р.

Мать

Между 1760 и 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1796

Отец: Осинкин Нестер Осипович

Мать: Осинкина Марина

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Осинкина Анисия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826

Сын: Осинкин Денис Яковлевич

Мать ребёнка: Осинкина Анисия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
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