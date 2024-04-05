Pietruszewski Mariusz
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pietruszewska Joanna
Развод
Неизвестно
Жена: Pietruszewska Barbara
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Pietruszewski Maciej
Мать ребёнка: Pietruszewska Barbara
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Pietruszewska) Anna
Мать ребёнка: Pietruszewska Barbara
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Pietruszewski Marcin
Мать ребёнка: Pietruszewska Barbara
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pietruszewska Barbara