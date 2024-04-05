Pietruszewski Mariusz Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиPietruszewski Mariusz

Pietruszewski Mariusz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Pietruszewski Tadeusz

Мать: Pietruszewska (Florian) Helena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pietruszewska Joanna

Развод
Неизвестно

Жена: Pietruszewska Barbara

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pietruszewski Maciej

Мать ребёнка: Pietruszewska Barbara

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Pietruszewska) Anna

Мать ребёнка: Pietruszewska Barbara

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pietruszewski Marcin

Мать ребёнка: Pietruszewska Barbara

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pietruszewska Barbara

Мы используем куки для улучшения работы сайта.