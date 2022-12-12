Попова Феврония Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Родом из Тамбовской губернии, Темниковского уезда, села Перевесье (Погановка), дворцовая крестьянка. Сейчас это село относится к Пензенской области, центр сельской администрации в Атюрьевском районе М... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Попов Сысой Митрофанович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Попов Антон Сысоевич
Отец ребёнка: Попов Сысой Митрофанович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Попов Сысой Митрофанович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Попов Сысой Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно