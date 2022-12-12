Попова Феврония Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Феврония Кузьминична

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Место рождения

Перевесье, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевесье, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Родом из Тамбовской губернии, Темниковского уезда, села Перевесье (Погановка), дворцовая крестьянка. Сейчас это село относится к Пензенской области, центр сельской администрации в Атюрьевском районе М... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Сын: Попов Филипп Сысоевич

Отец ребёнка: Попов Сысой Митрофанович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Попов Антон Сысоевич

Отец ребёнка: Попов Сысой Митрофанович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Попов Алексей Сысоевич

Отец ребёнка: Попов Сысой Митрофанович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Попов Андрей Сысоевич

Отец ребёнка: Попов Сысой Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Сысой Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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