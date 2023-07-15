Астахов Игнатий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1900
Отец: Астахов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Исай Антонов Якушкин и Василий Васильев Астахов по невесте - Адриан Максимов Селиверстов и Алексей Матвеев Астахов
Смерть
Неизвестно