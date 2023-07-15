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Астахов Игнатий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900

Отец: Астахов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
1917

Жена: Астахова (Мароничева) Акилина Николаева

Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Исай Антонов Якушкин и Василий Васильев Астахов по невесте - Адриан Максимов Селиверстов и Алексей Матвеев Астахов
Смерть
Неизвестно

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