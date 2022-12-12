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Елисеев Павел Родионович

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Место рождения

Полдневая, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Елисеев Родион Лукич

Мать: Елисеева Ефимия (Афимья) Прокопьевна

Полдневая, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Елисеев Даниил Павлович

Мать ребёнка: Елисеева Ефимия Игнатьевна

Свердловское, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1865 ст.

Сын: Елисеев Семен Павлович

Мать ребёнка: Елисеева Ефимия Игнатьевна

Свердловское, Артинский, Свердловская область
Свердловское, бывшее село Могильниково. В деле в анкете место рождения указывается Бабушкино - также являлось околотком села Могильниково.
Рождение ребёнка
30.09.1874

Сын: Елисеев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Елисеева Ефимия Игнатьевна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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