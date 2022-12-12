Елисеев Павел Родионович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Елисеева Ефимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.09.1865 ст.
Мать ребёнка: Елисеева Ефимия Игнатьевна
Свердловское, бывшее село Могильниково. В деле в анкете место рождения указывается Бабушкино - также являлось околотком села Могильниково.
Рождение ребёнка
30.09.1874
Мать ребёнка: Елисеева Ефимия Игнатьевна
Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно