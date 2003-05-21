Зверева (Брызгалова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Брызгалова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1960

Дата смерти

21.05.2003

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Александр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
21.05.2003
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Причина смерти: Рак молочной железы
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