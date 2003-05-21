Зверева (Брызгалова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1960
Дата смерти21.05.2003
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверев Александр Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.2003
Причина смерти: Рак молочной железы