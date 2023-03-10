Трофимова Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1979
Отец: Трофимов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илиджева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Илиджев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илиджев Александр Алексеевич