Трофимова Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Марина Александровна

Трофимова Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1979

Пол

Женский

Отец

2018 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1979

Отец: Трофимов Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илиджева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Илиджев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илиджев Александр Алексеевич

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