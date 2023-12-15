(Barańska) Anna
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Chichłowski Kazimierz
Мать: (Adamowska) Marianna
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Barański Florian
Работа или профессия
Неизвестно
agr, rg?
Рождение ребёнка
30.11.1871
Сын: Barański Antoni
Отец ребёнка: Barański Florian
Рождение ребёнка
28.04.1875
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Barański Florian
Рождение ребёнка
08.10.1879
Сын: Barański Jan
Отец ребёнка: Barański Florian
Рождение ребёнка
27.09.1886
Сын: Barański Emilian
Отец ребёнка: Barański Florian
Рождение ребёнка
13.02.1890
Дочь: (Barańska) Maria
Отец ребёнка: Barański Florian