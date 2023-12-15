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(Barańska) Anna

Место рождения

Толстенькое, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

Муж

1839 г.р.

Дети

1871 г.р.
1875 г.р.
1879 г.р.
1886 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Chichłowski Kazimierz

Мать: (Adamowska) Marianna

Толстенькое, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Barański Florian

Работа или профессия
Неизвестно
agr, rg?
Рождение ребёнка
30.11.1871

Сын: Barański Antoni

Отец ребёнка: Barański Florian

Толстенькое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
28.04.1875

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Barański Florian

Толстенькое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
08.10.1879

Сын: Barański Jan

Отец ребёнка: Barański Florian

Толстенькое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Barański Emilian

Отец ребёнка: Barański Florian

Толстенькое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
13.02.1890

Дочь: (Barańska) Maria

Отец ребёнка: Barański Florian

Толстенькое, Тернопільська область

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