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Третьякова Марья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Третьякова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Третьяков (?) Симеон Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Третьякова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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