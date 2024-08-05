Третьякова Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Третьякова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Третьяков (?) Симеон Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Третьякова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно