Абдуллин Мухутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1939
Сын: Абдуллин Рауф
Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия
Рождение ребёнка
19.10.1940
Сын: Абдуллин Рамиль
Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия
Смерть
Неизвестно