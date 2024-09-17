Абдуллин Мухутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Мухутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина (Кавиева) Разия

Рождение ребёнка
12.03.1939

Сын: Абдуллин Рауф

Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия

Рождение ребёнка
19.10.1940

Сын: Абдуллин Рамиль

Мать ребёнка: Абдуллина (Кавиева) Разия

Смерть
Неизвестно

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