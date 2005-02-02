Никольский Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1924
Дата смерти02.02.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1938
Место жительства
С 1938
Место жительства
По 2005
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.02.2005