Никольский Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольский Борис Александрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

15.02.1924

Дата смерти

02.02.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1924 по 1938
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2005
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.02.2005
Москва, город федерального значения Москва
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