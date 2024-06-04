Скрябин Влас (Власко) Родионов
Место рожденияпоч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1629
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629
Отец: Скрябин Родион (Родка) Васильев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Скрябин Иван (Ивашко) Власов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646