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Скрябин Влас (Власко) Родионов

Место рождения

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1629

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1612 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629

Отец: Скрябин Родион (Родка) Васильев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Скрябин Иван (Ивашко) Власов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1646

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