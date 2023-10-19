Колычева (Колычева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Колычева) Евдокия Михайловна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

До 1720

Дата смерти

После 1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1780
Российская Империя
Российская Империя
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