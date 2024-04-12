Михайлов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Михайлова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Михайлов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.09.1919
Дочь: Смирнова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна
Пятницкое, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Михайлов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно