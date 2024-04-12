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Михайлов Андрей Михайлович

Место рождения

Большое Мякишево, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Михаил

Мать: не указана

Большое Мякишево, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Михайлова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Михайлов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.09.1919

Дочь: Смирнова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна

Пятницкое, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Михайлов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Михайлов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Портнова Домна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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