Смирнова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Анна Семеновна

Смирнова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

03.03.1953

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Смирнов Семен Егорович

Мать: не указана

Смерть
03.03.1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close