Демченко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.2024

Сын: Демченко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Еремина Алла Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демченко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Еремина Алла Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демченко Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Еремина Алла Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демченко Яна Сергеевна

Мать ребёнка: Еремина Алла Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина Алла Юрьевна

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