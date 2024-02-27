Демченко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.2024
Сын: Демченко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Еремина Алла Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демченко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Еремина Алла Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демченко Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Еремина Алла Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демченко Яна Сергеевна
Мать ребёнка: Еремина Алла Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремина Алла Юрьевна