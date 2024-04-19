Михеева Пелагея Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Михеева (Михеева) Васса Феодоровна
Отец ребёнка: Михеев Феодор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Михеева (Михеева) Олимпиада Феодоровна
Отец ребёнка: Михеев Феодор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Михеева (Михеева) Матрона Феодоровна
Отец ребёнка: Михеев Феодор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно