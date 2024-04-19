Михеева Пелагея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Пелагея Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Феодор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Михеева (Михеева) Васса Феодоровна

Отец ребёнка: Михеев Феодор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Михеева (Михеева) Олимпиада Феодоровна

Отец ребёнка: Михеев Феодор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Михеева (Михеева) Матрона Феодоровна

Отец ребёнка: Михеев Феодор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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