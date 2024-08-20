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Стрельцова Василиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стрельцова) Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Стрельцов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
04.01.1909

Сын: Стрельцов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Стрельцов Яков Ефимович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.06.1913

Сын: Стрельцов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Стрельцов Яков Ефимович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Стрельцова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Стрельцов Яков Ефимович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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