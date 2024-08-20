Стрельцова Василиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стрельцова) Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Стрельцов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
04.01.1909
Отец ребёнка: Стрельцов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
03.06.1913
Отец ребёнка: Стрельцов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Стрельцова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Стрельцов Яков Ефимович
Смерть
Неизвестно