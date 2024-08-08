Синицына Елизавета Моисеевна
Место рожденияС.Ивановка Славутского района Хмельницкой области (Волынская губерния Заславский уезд Жуковская волость - с. Янушевка)
Дата рождения29.04.1909
Дата смерти14.10.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909
Отец: Одуха Моисей
Мать: Одуха Мария
С.Ивановка Славутского района Хмельницкой области (Волынская губерния Заславский уезд Жуковская волость - с. Янушевка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синицын Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синицын Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
09.04.1938
Дочь: Никитчук Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1939
Дочь: Семенова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович
Смерть
14.10.1993