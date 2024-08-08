Синицына Елизавета Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Елизавета Моисеевна

Место рождения

С.Ивановка Славутского района Хмельницкой области (Волынская губерния Заславский уезд Жуковская волость - с. Янушевка)

Дата рождения

29.04.1909

Дата смерти

14.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909

Отец: Одуха Моисей

Мать: Одуха Мария

С.Ивановка Славутского района Хмельницкой области (Волынская губерния Заславский уезд Жуковская волость - с. Янушевка)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
09.04.1938

Дочь: Никитчук Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович

Славута, Хмельницька область
Рождение ребёнка
20.07.1939

Дочь: Семенова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович

Славута, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Синицын Дмитрий Иванович

Смерть
14.10.1993

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