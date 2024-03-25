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Прибылов Гавриил Никитин

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прибылов Филипп Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубакова (Прибылова) Василиса Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

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