Прибылов Гавриил Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубакова (Прибылова) Василиса Гаврилова
Мать ребёнка: не указана