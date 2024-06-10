Яшанина Анастасия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшанина Анастасия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшанина Феоктиста Максимовна

Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшанина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшанин Федор Максмович

Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшанина Александра Максимовна

Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшанина Матрена Максимовна

Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович

Рождение ребёнка
09.03.1898

Сын: Яшанин Иван Максимович

Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович

Смерть
Неизвестно

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