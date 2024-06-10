Яшанина Анастасия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшанина Феоктиста Максимовна
Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшанина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшанина Александра Максимовна
Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшанина Матрена Максимовна
Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович
Рождение ребёнка
09.03.1898
Отец ребёнка: Яшанин Максим Львович
Смерть
Неизвестно