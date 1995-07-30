Шабанов Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Виталий Михайлович

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Место рождения

Лобачи, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.01.1923

Дата смерти

30.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобачи, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1923
Лобачи, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
30.07.1995
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1995
Москва, город федерального значения Москва
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