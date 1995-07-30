Шабанов Виталий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1923
Дата смерти30.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Смерть
30.07.1995
Место жительства
По 1995