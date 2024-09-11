Митрофанов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1882
Дата смерти01.01.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1882
Отец: Митрофанов Иван Петрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Улядаровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Иван-Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: .Митрофанов Гаврил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1918
Дочь: Антипова (Митрофанова) Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.01.1968