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Митрофанов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1882

Дата смерти

01.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1882

Отец: Митрофанов Иван Петрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Улядаровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Евдокия Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Иван-Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: .Митрофанов Гаврил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1918

Дочь: Антипова (Митрофанова) Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.01.1968

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