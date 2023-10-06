(Щербак) Матрона Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения02.11.1879
Дата смерти18.08.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1879
Отец: Щербак Василий Матвеевич
Мать: Щербак Ксения Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.08.1880
Харьковская губерния, Российская империя