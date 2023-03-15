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Путинцев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1875

Отец: Путинцев Галактион

Мать: Путинцева Феврония

Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Путинцева Васса

первым браком с казачьей девицей Вассой Никитичной Павловой 25 л.перв.браком
Рождение ребёнка
09.11.1900

Дочь: Феоктиста

Мать ребёнка: Путинцева Васса

Рождение ребёнка
11.11.1901

Дочь: Августа

Мать ребёнка: Путинцева Васса

Смерть
Неизвестно
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