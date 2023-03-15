Путинцев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1875
Отец: Путинцев Галактион
Мать: Путинцева Феврония
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Путинцева Васса
первым браком с казачьей девицей Вассой Никитичной Павловой 25 л.перв.браком
Рождение ребёнка
09.11.1900
Дочь: Феоктиста
Мать ребёнка: Путинцева Васса
Рождение ребёнка
11.11.1901
Дочь: Августа
Мать ребёнка: Путинцева Васса
Смерть
Неизвестно