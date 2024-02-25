Цай Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1915
Дочь: Хван Ольга Александровна
Отец ребёнка: Хван Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хван Георгий Александрович
Отец ребёнка: Хван Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хван Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хван Вера Александровна
Отец ребёнка: Хван Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хван Им Бон Александрович
Отец ребёнка: Хван Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно