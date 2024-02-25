Цай Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цай Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1915

Дочь: Хван Ольга Александровна

Отец ребёнка: Хван Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хван Георгий Александрович

Отец ребёнка: Хван Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хван Иван Александрович

Отец ребёнка: Хван Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хван Вера Александровна

Отец ребёнка: Хван Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хван Им Бон Александрович

Отец ребёнка: Хван Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хван Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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