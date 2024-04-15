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Денисенко Павел Никитич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.06.1895 ст.

Дата смерти

03.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1895 ст.

Отец: Денисенко Никита Иванович

Мать: Денисенко Мария Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-V?i=972&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
03.07.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRSG?i=39&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.07.1895 ст.
на отведенном кладбище
Крещение
29.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
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