Денисенко Павел Никитич
Место рождения
Дата рождения28.06.1895 ст.
Дата смерти03.07.1895 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-V?i=972&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
03.07.1895 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRSG?i=39&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.07.1895 ст.
на отведенном кладбище
Крещение
29.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь