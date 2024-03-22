Карханова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карханова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1982

Отец: Карханов Василий Георгиевич

Мать: Карханова Вера Алексеевна

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