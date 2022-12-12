Гринёв Владислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринёв Владислав Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1962

Отец: Гринёв Юрий Григорьевич

Мать: Деловова Галина

Рождение ребёнка
17.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринёва Людмила Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.08.1990

Сын: Гринёв Кирилл Владиславович

Мать ребёнка: Гринёва Людмила Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринёва Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно
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