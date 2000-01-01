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(Ладин) Мария
(Ладин) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ладин Федор
1828 г.р.
Мать
Варвара Анкудинова
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Ладин Федор
Мать:
Варвара Анкудинова
Смерть
Неизвестно
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