(Ладин) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ладин) Мария

(Ладин) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ладин Федор

Мать: Варвара Анкудинова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close