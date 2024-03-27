Абдуллина Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1961 и 1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Абдрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1936

Муж: Абдуллин Абдрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Абдрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Между 1961 и 1962
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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