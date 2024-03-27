Абдуллина Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1961 и 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдуллин Абдрахман Исмагилович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1936
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдуллин Абдрахман Исмагилович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Между 1961 и 1962
Похороны
Неизвестно