Рекашова (Войтишко) Анна (Нюра) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Сын: Рекашов Николай
Отец ребёнка: Рекашов ?
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекашов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекашов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекашов Василий
Отец ребёнка: Рекашов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рекашов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекашов Виктор
Отец ребёнка: Рекашов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекашов Георгий
Отец ребёнка: Рекашов ?
Смерть
Неизвестно