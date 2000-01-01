Рекашова (Войтишко) Анна (Нюра) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекашова (Войтишко) Анна (Нюра) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Рекашов Николай

Отец ребёнка: Рекашов ?

Рождение
1905

Отец: Войтишкин Василий (Василь) Николаевич

Мать: Войтишкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Рекашов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекашов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекашов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекашов Василий

Отец ребёнка: Рекашов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекашов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекашов Виктор

Отец ребёнка: Рекашов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекашов Георгий

Отец ребёнка: Рекашов ?

Смерть
Неизвестно
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